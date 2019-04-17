Порно ради пчел: PornHub запустил благотворительный канал с роликами, где насекомые опыляют цветы
Об этом пишет Forbes.
Проект получил название Beesexual (от английского bee - пчела). Благотворительная акция должна привлечь внимание к проблеме исчезновения популяции пчел в мире. Все видео озвучены профессиональными порноактерами.
За Beesexual отвечает подразделение хостинга PornHub Cares и французское рекламное агентство BETC.
В PornHub утверждают, что превратили видео опыления цветов пчелами в то, чем они на самом деле были всегда - "естественное порно, но теперь озвученное вашими любимыми порнозвездами".
Сейчас в разделе опубликовали 14 видео. На канал подписались более тысячи человек, а размещенные на нем видео собрали более 85 000 просмотров.
В конце каждого ролика появляются слова: "Без пчел природа не может продолжать существование. За каждый просмотр на канале PornHub будет отдавать деньги благотворительным фондам, которые спасают пчел".
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Вице-президент компании Кори Прайс (Corey Price) объяснил, что таким образом компания хочет принять участие в изменении мира к лучшему. "У нас 110 млн пользователей ежедневно, мы подумали, что все они могли бы объединиться и помочь сохранению ценного вида", - пояснил он цель создания канала.
По данным организации Friends Of Earth, глобальное потепление и использование химикатов привели к тому, что каждому десятому виду пчел в Европе грозит исчезновение. В то же время пчелы, по данным экспертов, остаются важнейшим видом опылителей в природе, которым люди обязаны большим количеством пищи.
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