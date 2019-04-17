//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порно ради пчел: PornHub запустил благотворительный канал с роликами, где насекомые опыляют цветы

Видеохостинг PornHub запустил отдельный раздел с видео, где пчелы опыляют цветы. За каждый просмотр сервис будет переводить деньги на благотворительность, а именно на спасение пчел

Об этом пишет Forbes.

Проект получил название Beesexual (от английского bee - пчела). Благотворительная акция должна привлечь внимание к проблеме исчезновения популяции пчел в мире. Все видео озвучены профессиональными порноактерами.

За Beesexual отвечает подразделение хостинга PornHub Cares и французское рекламное агентство BETC.

В PornHub утверждают, что превратили видео опыления цветов пчелами в то, чем они на самом деле были всегда - "естественное порно, но теперь озвученное вашими любимыми порнозвездами".

Сейчас в разделе опубликовали 14 видео. На канал подписались более тысячи человек, а размещенные на нем видео собрали более 85 000 просмотров.

В конце каждого ролика появляются слова: "Без пчел природа не может продолжать существование. За каждый просмотр на канале PornHub будет отдавать деньги благотворительным фондам, которые спасают пчел".

Читайте также: Тренды порно задают Трамп и мультики: что смотрели в Украине и мире в 2018 году

Вице-президент компании Кори Прайс (Corey Price) объяснил, что таким образом компания хочет принять участие в изменении мира к лучшему. "У нас 110 млн пользователей ежедневно, мы подумали, что все они могли бы объединиться и помочь сохранению ценного вида", - пояснил он цель создания канала.

По данным организации Friends Of Earth, глобальное потепление и использование химикатов привели к тому, что каждому десятому виду пчел в Европе грозит исчезновение. В то же время пчелы, по данным экспертов, остаются важнейшим видом опылителей в природе, которым люди обязаны большим количеством пищи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать