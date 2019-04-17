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Полякова не будет выступать перед дебатами Зеленского и Порошенко на "Олимпийском", - продюсер


фото: telekritika
Певица Оля Полякова не будет петь перед дебатами кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийском"

Об этом заявил продюсер певицы Михаил Ясинский, передает " Укринформ ".

В частности, он опроверг информацию о возможном участии артистки в концертной программе, запланированной на НСК "Олимпийский" 19 апреля перед дебатами.

"Да, мы опровергаем эту информацию. Оля сейчас находится в концертном туре ", - сказал Ясинский.

Впрочем, в афише на официальной Facebook-странице исполнительницы нет информации относительно ее выступлений на 19 апреля в рамках тура "Королева ночи".

Ясинский пояснил, что в пятницу, 19 апреля, Полякова переезжать из Северодонецка в Запорожье, где будет выступать 20 апреля.

"В Поляковой 18 апреля состоится" туровый "концерт в Ледовом дворце в Северодонецке на 5 тыс. зрителей, а 20 апреля - корпоратив в Запорожье, 19-го она (Оля Полякова, - ред.) - в пути", - пояснил продюсер.

Он также отметил, что Полякова не участвует ни в одной агитационной акции в поддержку кандидатов на пост президента Украины.

"Оля искренне поддерживает стремление общества к честным выборам и ни в одной агитационной акции за кандидатов в президенты не участвует", - сказал продюсер.

Напомним, накануне гражданская сеть ОПОРА сообщила о том, что на Кировоградщине представители кандидата Зеленского организуют бесплатную поездку в Киев на концерт, который состоится на НСК "Олимпийский" перед намеченными дебатами между кандидатами в президенты 19 апреля.

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