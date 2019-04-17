Польша нашла замену российской нефти
Об этом сообщает Польское радио .
В частности, расширяется сотрудничество с Saudi Aramco Oil Company. Заключены новые контракты на поставки саудовской нефти на нефтеперерабатывающие заводы PKN Orlen, а также покупка тяжелого мазута, производимого Orlen Lietuva, саудовским партнером.
Торговые отношения с саудовским концерном PKN Orlen установил в 2016 году путем подписания первого контракта на поставку сырой нефти по долгосрочному контракту. В апреле 2018 года в рамках политики диверсификации поставок, компании подписали дополнение к соглашению, согласно которому объем поставок саудовской нефти увеличился до 300 000 тонн сырья в месяц.
Благодаря проведенной PKN Orlen политике диверсификации направлений поставок, в настоящее время 30% сырой нефти, перерабатываемой на всех НПЗ компании в Польше, Литве и Чехии поступает не из России.
В то же время почти 50 процентов сырой нефти, импортируемой в Польшу, поставляется не из России.
Сейчас сырая нефть из Норвегии, Анголы, Нигерии и Саудовской Аравии импортируется на нефтеперерабатывающий завод PKN Orlen в Плоцке в дополнение к российской сырой нефти.
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