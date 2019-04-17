Пока ты не вернулся в космос: 8-летний фан трогательно попросил футболку у Месси
17 апреля, 2019, 12:39
Юный болельщик "Барселоны" трогательно попросил футболку у лидера каталонцев Лионеля Месси
Об этом сообщает УЕФА в twitter.
Во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" (3: 0) на трибунах стадиона "Камп Ноу" выставили плакат с просьбой к форварду Лионеля Месси.
"Дорогой Лео Месси! Пока ты не вернулся в космос, может, отдашь мне свою футболку? Пожалуйста! Мне сегодня исполнилось 8 лет", - было написано на плакате.
Дорогой Лео Месси!- UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 16 апреля 2019 г.
Прежде чем ты вернешься в космос, может, ты отдашь мне свою майку? Пожалуйста! Мне сегодня исполнилось 8 лет # ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/B6jLJvWw4p
- Напомним, 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома победила "Манчестер Юнайтед" и вышла в следующий раунд.
- Испанская "Барселона" вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые за последние три сезона .
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