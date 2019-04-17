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Пока ты не вернулся в космос: 8-летний фан трогательно попросил футболку у Месси


фото: REUTERS
Юный болельщик "Барселоны" трогательно попросил футболку у лидера каталонцев Лионеля Месси

Об этом сообщает УЕФА в twitter.

Во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" (3: 0) на трибунах стадиона "Камп Ноу" выставили плакат с просьбой к форварду Лионеля Месси.

"Дорогой Лео Месси! Пока ты не вернулся в космос, может, отдашь мне свою футболку? Пожалуйста! Мне сегодня исполнилось 8 лет", - было написано на плакате.

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