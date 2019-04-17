Перед первым туром 1+1 показал "Слугу народа", который повторял программу Зеленского, - Нацсовет

17 апреля, 2019, 22:03

Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

"В частности, фрагмент из сериала, озвученный В. Голобородько:" ... И поэтому, первое, что мы предлагаем - это законопроект о снятии неприкосновенности с президента, депутатов и судей ... ", и отдельные тезисы: "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей "; "Об импичменте Президента Украины"; "Об отзыве народного депутата Украины", предвыборной программы этого кандидата идентичны", - говорится в сообщении.

В Нацсовете отмечают, что в эфире 1 + 1 таким образом были нарушены ст. 3, ст. 561, ст. 57 закона "О выборах Президента Украины".

С мнением Нацсовета согласны в Комитете избирателей Украины.

"Показ видеофильма "Слуга народа - 3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу В. Зеленского и должен быть оплачен из избирательного фонда кандидата", - считают в КИУ.