Парламент Египта разрешил президенту оставаться у власти до 2030 года
Об этом сообщает Радио Свобода .
Парламент, в котором большинство имеют сторонники Сиси, 16 апреля поддержал изменения, которые еще должны быть рассмотрены на референдуме для того, чтобы вступить в силу.
Сиси покинуть пост президента 2022 года, когда закончится его второй 4-летний срок полномочий.
Предлагаемые изменения должны продолжить его нынешний срок до шести лет и позволить ему снова баллотироваться.
Также, по словам критиков, эти изменения усилят роль военных в политической жизни и дадут президенту больше власти над судебной системой.
Сиси пришел к власти в 2014 году, через год после того, как он возглавил военных, устранили президента Мухаммада Мурси.
В прошлом году Сиси переизбрали, по официальным данным, его поддержали 97% избирателей.
Правозащитники обвиняют президента Египта в подавлении инакомыслия, что привело к задержанию десятков тысяч человек.
Египет находится в разделе «несвободных» стран отчета организации Freedom House за 2018. Страна имела 26 пунктов из 100.
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