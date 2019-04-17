Парламент Египта разрешил президенту оставаться у власти до 2030 года

17 апреля, 2019, 10:15

Парламент Египта одобрит изменения в Конституцию, которые позволят президенту Абдель-Фаттаха ас-Сиси оставаться у власти до 2030 года

Об этом сообщает Радио Свобода .

Парламент, в котором большинство имеют сторонники Сиси, 16 апреля поддержал изменения, которые еще должны быть рассмотрены на референдуме для того, чтобы вступить в силу.

Сиси покинуть пост президента 2022 года, когда закончится его второй 4-летний срок полномочий.

Предлагаемые изменения должны продолжить его нынешний срок до шести лет и позволить ему снова баллотироваться.

Также, по словам критиков, эти изменения усилят роль военных в политической жизни и дадут президенту больше власти над судебной системой.

Сиси пришел к власти в 2014 году, через год после того, как он возглавил военных, устранили президента Мухаммада Мурси.

В прошлом году Сиси переизбрали, по официальным данным, его поддержали 97% избирателей.

Правозащитники обвиняют президента Египта в подавлении инакомыслия, что привело к задержанию десятков тысяч человек.

Египет находится в разделе «несвободных» стран отчета организации Freedom House за 2018. Страна имела 26 пунктов из 100.