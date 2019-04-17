На трассе в Одесской области произошла стычка между активистами со стрельбой
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Отмечается, что в полицию обратился председатель общественной организации и сообщил, что группа неизвестных вооруженных лиц напала на представителей его организации, находившиеся на весовом пункте и контролировали деятельность работников во время взвешивания грузовых автомобилей.
В результате происшествия трое мужчин получили повреждения. Их госпитализировали с травмами различной тяжести. Кроме того, механические повреждения получили несколько автомобилей представителей общественности.
Советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк написал в Facebook: "Выглядит пока это так - одна группа активистов напала на другую, устроила уже привычную в наши дни разборку" активистов ", нанеся ущерб имуществу и возможно здоровью ... Конкуренты или кто , разберемся ".
В то же время, активисты подают другую информацию. В частности, Олеся Голодюк написала, что "неизвестные в масках зашли на пост со стороны села, сразу, как на посту выключили свет. Стреляли по инспекторам Укртрансбезпекы и общественных деятелей Украинской Транспортная Союза".
Фото: Facebook Олеся Голодок
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