На трассе в Одесской области произошла стычка между активистами со стрельбой

17 апреля, 2019, 09:10

16 апреля, около половины одиннадцатого вечера, на посту "Дачное" в Беляевском районе произошла стычка между представителями общественных организаций

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что в полицию обратился председатель общественной организации и сообщил, что группа неизвестных вооруженных лиц напала на представителей его организации, находившиеся на весовом пункте и контролировали деятельность работников во время взвешивания грузовых автомобилей.

В результате происшествия трое мужчин получили повреждения. Их госпитализировали с травмами различной тяжести. Кроме того, механические повреждения получили несколько автомобилей представителей общественности.

Советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк написал в Facebook: "Выглядит пока это так - одна группа активистов напала на другую, устроила уже привычную в наши дни разборку" активистов ", нанеся ущерб имуществу и возможно здоровью ... Конкуренты или кто , разберемся ".

В то же время, активисты подают другую информацию. В частности, Олеся Голодюк написала, что "неизвестные в масках зашли на пост со стороны села, сразу, как на посту выключили свет. Стреляли по инспекторам Укртрансбезпекы и общественных деятелей Украинской Транспортная Союза".

Фото: Facebook Олеся Голодок