На проектирование нового аэропорта Кабмин выделил 200 млн грн
Об этом сообщает РБК-Украина.
Правительство предоставило 200 млн грн Госагентству инфраструктурных проектов на проектирование нового аэропорта в Днепропетровской области, говорится в сообщении.
В пояснительной записке отмечается, что агентство имеет достаточный опыт реализации проектов инфраструктуры аэропортов в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году.
Отмечается, что строительство международного аэропорта "Приднепровье" запланировано вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей - около поселка Соленое. Он станет первым аэропортом, который построят в Украине после восстановления независимости. Строительство аэропорта должно начаться в 2019 году.
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