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На дебаты Зеленского и Порошенко уже забронировали 12 тыс. билетов

Украинцы забронировали уже 12 тыс. билетов на дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые пройдут 19 апреля на НСК "Олимпийском"

Об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского в Telegram-канале .

"Менее чем за полсуток после начала распространения бесплатных билетов на дебаты с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко люди забронировали 12 тыс. мест", - говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе, для билетного сервиса это историческое нагрузки. Этим и объясняют возможные перебои в работе сайта.

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В штабе также попросили отнестись с пониманием к возможным проблемам с получением билетов.

Накануне команды Порошенко и Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Зеленский не может договориться с Порошенко по количеству сцен на дебатах. Позже в штабе Владимира Зеленского рассказали, что зрителей распределят так : 30% - это люди, которые поддерживают Зеленского, 30% - которые поддерживают Порошенко, и 40% - это люди, которые либо не определились со своим выбором, либо поддерживали другого кандидата.

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