На дебаты Зеленского и Порошенко уже забронировали 12 тыс. билетов
Об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского в Telegram-канале .
"Менее чем за полсуток после начала распространения бесплатных билетов на дебаты с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко люди забронировали 12 тыс. мест", - говорится в сообщении.
Как отмечают в штабе, для билетного сервиса это историческое нагрузки. Этим и объясняют возможные перебои в работе сайта.
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В штабе также попросили отнестись с пониманием к возможным проблемам с получением билетов.
Накануне команды Порошенко и Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля.
Ранее сообщалось, что Зеленский не может договориться с Порошенко по количеству сцен на дебатах. Позже в штабе Владимира Зеленского рассказали, что зрителей распределят так : 30% - это люди, которые поддерживают Зеленского, 30% - которые поддерживают Порошенко, и 40% - это люди, которые либо не определились со своим выбором, либо поддерживали другого кандидата.
- Напомним, Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты в "Олимпийском" 19 апреля на 16:00, чтобы успеть на дебаты еще и в студии Общественного, которые запланированы на 20:00.
- В Зеленского заявили, что он не будет дебатировать с Порошенко в "Олимпийском" в настоящее время из-за того, что это - рабочее время.
- Ранее Зеленский проигнорировал приглашение Порошенко на дебаты в Олимпийском 14 апреля .
- Дебаты на "Олимпийском" будут стоить от 6 до 8 млн
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