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На дебатах Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" ожидают 60 тыс. зрителей, - Аваков

На дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тыс. человек

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Еспресо.TV.

"На дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тыс. человек", - заявил Аваков.

Он отметил, что МВД несколько дней работает над обеспечением безопасности проведения этих дебатов.

"Мы говорим о дебатах, которые планируются в пятницу с участием двух кандидатов. МВД несколько дней работает над тем, чтобы обеспечить безопасную схему проведения дебатов. У нас есть базовые предложения и базовые договоренности со штабами. Мы ожидаем на эти дебаты до 60 тыс . человек. Эта ситуация достаточно напряженная и требует большого внимания", - сказал глава МВД.

Он отметил, что в каждом из штабов по разному видят, как проводить эти дебати. Поэтому их пригласили на обсуждение деталей.

"Мы пригласили представителей штабов на 17:00 в МВД, чтобы прийти к окончательному решению, поставив во главе угла прежде всего безопасность этого ивента, и затем его содержательный компонент. Мы уверены, что сможем прийти к адекватной схеме", - отметил он.

По словам Авакова, правоохранители планируют задействовать фан-зону.

"Фан-зона будет использована в полном объеме. Мы подумаем о том, как безопасно разместить людей, в том числе с рамками, присмотром. Мы такое много раз проводили", - заверил министр.

На уточняющий вопрос, каким образом планируется развести сторонников двух кандидатов, Аваков ответил:

"Мы предлагаем распределение ... фан-секторов на несколько зон, чтобы максимально избегать конфронтационной риторики".

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