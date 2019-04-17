На дебатах Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" ожидают 60 тыс. зрителей, - Аваков
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Еспресо.TV.
"На дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тыс. человек", - заявил Аваков.
Он отметил, что МВД несколько дней работает над обеспечением безопасности проведения этих дебатов.
"Мы говорим о дебатах, которые планируются в пятницу с участием двух кандидатов. МВД несколько дней работает над тем, чтобы обеспечить безопасную схему проведения дебатов. У нас есть базовые предложения и базовые договоренности со штабами. Мы ожидаем на эти дебаты до 60 тыс . человек. Эта ситуация достаточно напряженная и требует большого внимания", - сказал глава МВД.
Он отметил, что в каждом из штабов по разному видят, как проводить эти дебати. Поэтому их пригласили на обсуждение деталей.
"Мы пригласили представителей штабов на 17:00 в МВД, чтобы прийти к окончательному решению, поставив во главе угла прежде всего безопасность этого ивента, и затем его содержательный компонент. Мы уверены, что сможем прийти к адекватной схеме", - отметил он.
По словам Авакова, правоохранители планируют задействовать фан-зону.
"Фан-зона будет использована в полном объеме. Мы подумаем о том, как безопасно разместить людей, в том числе с рамками, присмотром. Мы такое много раз проводили", - заверил министр.
На уточняющий вопрос, каким образом планируется развести сторонников двух кандидатов, Аваков ответил:
"Мы предлагаем распределение ... фан-секторов на несколько зон, чтобы максимально избегать конфронтационной риторики".
- Напомним, Петр Порошенко подтвердил, что дебаты на НСК "Олимпийский" с Владимиром Зеленским состоятся 19 апреля в 19:00.
- Кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты с президентом Украины Петром Порошенко на НСК "Олимпийский".
- Штаб Петра Порошенко призвал своих сторонников регистрироваться в Facebook на дебаты на "Олимпийском".
- На НСК "Олимпийский" начался монтаж двух сцен для дебатов, которые состоятся 19 апреля.
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