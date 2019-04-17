Москва передала Беларуси "предложения по интеграции"

17 апреля, 2019, 15:04

Россия передала Беларуси "предложения по интеграции" к 20-летию Союзного договора между странами

Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает российское агентство ТАСС.

"Для нас Беларусь остается ближайшим партнером, является участником Союзного государства. Сейчас мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Беларуси разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой. Белорусским друзьям передали наши предложения по интеграции", - сказал Медведев.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко назвал РФ "обнаглевшей" из-за закрытия российского рынка для некоторых белорусских товаров.