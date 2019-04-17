Московский "суд" оставил под стражей уже 16 украинских военнопленных моряков

17 апреля, 2019, 17:34

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей уже 16 украинским морякам

Об этом сообщает "Общественное" в Twitter.

"Суд" в Москве продлил срок содержания под стражей 4 украинским морякам, в частности, Виктору Беспальченко, Владиславу Костишину, Владимиру Варимезу, Сергею Чулибе. Их оставили в СИЗО до 24 июля.

Ранее сообщалось, что 17 апреля Лефортовский "суд" Москвы оставил под стражей Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цибизова до июля. А также "суд" оставил под стражей военных украинских моряков Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко . "Суд" продлил срок ареста третий четверке военнопленных, в частности, трем украинским морякам и представителю СБУ: Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Михаилу Власюку, Андрею Драчу на три месяца.

В этот же день моряк Андрей Шевченко поздравил жену Настю с днем рождения на заседание "суда" о продлении ему ареста.

В зале суда моряков благословил Архиепископ Климент.

Архиепископ Климент благословил украинских моряков в зале суда pic.twitter.com/8JEajaabUw - Hromadske.UA (@HromadskeUA) April 17, 2019

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей еще четырем украинским морякам: Виктору Беспальченко, Владиславу Костишину, Владимиру Варимезу и Сергею Чулибе https://t.co/CHQdEDEdng - Hromadske.UA (@HromadskeUA) April 17, 2019