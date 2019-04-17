Московский "суд" оставил под стражей уже 16 украинских военнопленных моряков
Об этом сообщает "Общественное" в Twitter.
"Суд" в Москве продлил срок содержания под стражей 4 украинским морякам, в частности, Виктору Беспальченко, Владиславу Костишину, Владимиру Варимезу, Сергею Чулибе. Их оставили в СИЗО до 24 июля.
Ранее сообщалось, что 17 апреля Лефортовский "суд" Москвы оставил под стражей Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цибизова до июля. А также "суд" оставил под стражей военных украинских моряков Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко . "Суд" продлил срок ареста третий четверке военнопленных, в частности, трем украинским морякам и представителю СБУ: Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Михаилу Власюку, Андрею Драчу на три месяца.
В этот же день моряк Андрей Шевченко поздравил жену Настю с днем рождения на заседание "суда" о продлении ему ареста.
В зале суда моряков благословил Архиепископ Климент.
Архиепископ Климент благословил украинских моряков в зале суда pic.twitter.com/8JEajaabUw- Hromadske.UA (@HromadskeUA) April 17, 2019
Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей еще четырем украинским морякам: Виктору Беспальченко, Владиславу Костишину, Владимиру Варимезу и Сергею Чулибе https://t.co/CHQdEDEdng- Hromadske.UA (@HromadskeUA) April 17, 2019
- Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Порошенко поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
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