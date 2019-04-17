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Московский "суд" оставил под стражей уже 16 украинских военнопленных моряков


фото: Hromadske.UA
17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей уже 16 украинским морякам

Об этом сообщает "Общественное" в Twitter.

"Суд" в Москве продлил срок содержания под стражей 4 украинским морякам, в частности, Виктору Беспальченко, Владиславу Костишину, Владимиру Варимезу, Сергею Чулибе. Их оставили в СИЗО до 24 июля.

Ранее сообщалось, что 17 апреля Лефортовский "суд" Москвы оставил под стражей Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цибизова до июля. А также "суд" оставил под стражей военных украинских моряков Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко . "Суд" продлил срок ареста третий четверке военнопленных, в частности, трем украинским морякам и представителю СБУ: Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Михаилу Власюку, Андрею Драчу на три месяца.

В этот же день моряк Андрей Шевченко поздравил жену Настю с днем рождения на заседание "суда" о продлении ему ареста.

В зале суда моряков благословил Архиепископ Климент.

  • Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
  • Порошенко поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
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