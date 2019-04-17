Матиос назвал суммы, за которые в Украине продают доступ к секретным базам данных
Об этом он рассказал во время брифинга, передает Еспресо.TV
"Это делали и продавали украинцы, сознательно понимая, что эта информация может попасть в руки террористических групп", - подчеркнул Матиос.
По его словам, доступ к базе данных программы "Безопасный город" (Киев) стоит 200-250 грн за один автомобиль.
Получить доступ к базам МВД и Национальной полиции на черном рынке можно за 250-700 грн, в базу пересечения границы - 600-800 грн за человека, доступ к базе автотранспорта, передвижение в городе, парковки - 500 грн, детализазация звонков по месту пребывания ( что может запрашивать только Национальная полиция с разрешения суда) - 4-7 тыс. грн за полгода телефонных соединений.
Информация об уплате в пенсионный фонд, служб соцстрахования или налоговой администрации - 500 грн.
- Напомним, также в СБУ сообщили о разоблачении российских диверсантов . Взрывчатку под автомобиль сотрудника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова закладывал россиянин Алексей Комаричева, который действовал по приказу ФСБ.
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