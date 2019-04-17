//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Матиос назвал суммы, за которые в Украине продают доступ к секретным базам данных


фото: gp.gov.ua
Главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал суммы, за которые в Украине продают доступ к базам данных силовиков

Об этом он рассказал во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Это делали и продавали украинцы, сознательно понимая, что эта информация может попасть в руки террористических групп", - подчеркнул Матиос.

По его словам, доступ к базе данных программы "Безопасный город" (Киев) стоит 200-250 грн за один автомобиль.

Получить доступ к базам МВД и Национальной полиции на черном рынке можно за 250-700 грн, в базу пересечения границы - 600-800 грн за человека, доступ к базе автотранспорта, передвижение в городе, парковки - 500 грн, детализазация звонков по месту пребывания ( что может запрашивать только Национальная полиция с разрешения суда) - 4-7 тыс. грн за полгода телефонных соединений.

Информация об уплате в пенсионный фонд, служб соцстрахования или налоговой администрации - 500 грн.

  • Напомним, также в СБУ сообщили о разоблачении российских диверсантов . Взрывчатку под автомобиль сотрудника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова закладывал россиянин Алексей Комаричева, который действовал по приказу ФСБ.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать