Матиос назвал суммы, за которые в Украине продают доступ к секретным базам данных

17 апреля, 2019, 13:17

Главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал суммы, за которые в Украине продают доступ к базам данных силовиков

Об этом он рассказал во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Это делали и продавали украинцы, сознательно понимая, что эта информация может попасть в руки террористических групп", - подчеркнул Матиос.

По его словам, доступ к базе данных программы "Безопасный город" (Киев) стоит 200-250 грн за один автомобиль.

Получить доступ к базам МВД и Национальной полиции на черном рынке можно за 250-700 грн, в базу пересечения границы - 600-800 грн за человека, доступ к базе автотранспорта, передвижение в городе, парковки - 500 грн, детализазация звонков по месту пребывания ( что может запрашивать только Национальная полиция с разрешения суда) - 4-7 тыс. грн за полгода телефонных соединений.

Информация об уплате в пенсионный фонд, служб соцстрахования или налоговой администрации - 500 грн.