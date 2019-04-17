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L'oreal и Total выделят $ 150 млн на реконструкцию Нотр-Даме


фото: Reuters
Французские компании Total и L'oreal обязались пожертвовать $ 150 млн на поддержку реконструкции собора Нотр-Дам

Об этом сообщает CTV News .

Газовый гигант Total заявил, что внесет 100 млн евро, "чтобы помочь в реконструкции этого архитектурного украшения".

Производитель косметики L'Oreal пообещал столько же, чтобы восстановить "символ французской наследия и нашей общей истории".

Среди других участников, генеральный директор строительной группы Bouygues Мартин Буиг сказал, что он и его брат Оливье пожертвуют 10 млн евро.

Французский миллиардер Франсуа-Анри Пино обещает выделить 150 млн канадских долларов, чтобы помочь восстановить культовое церковь.

Ранее сообщалось, что владелец Louis Vuitton пожертвует € 200 млн на восстановление Нотр-Дама.

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