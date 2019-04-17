L'oreal и Total выделят $ 150 млн на реконструкцию Нотр-Даме
17 апреля, 2019, 10:23
Французские компании Total и L'oreal обязались пожертвовать $ 150 млн на поддержку реконструкции собора Нотр-Дам
Об этом сообщает CTV News .
Газовый гигант Total заявил, что внесет 100 млн евро, "чтобы помочь в реконструкции этого архитектурного украшения".
Производитель косметики L'Oreal пообещал столько же, чтобы восстановить "символ французской наследия и нашей общей истории".
Среди других участников, генеральный директор строительной группы Bouygues Мартин Буиг сказал, что он и его брат Оливье пожертвуют 10 млн евро.
Французский миллиардер Франсуа-Анри Пино обещает выделить 150 млн канадских долларов, чтобы помочь восстановить культовое церковь.
Ранее сообщалось, что владелец Louis Vuitton пожертвует € 200 млн на восстановление Нотр-Дама.
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери повреждено шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
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