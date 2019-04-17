Киев попал в топ-35 городов мира с наибольшим количеством стартапов

17 апреля, 2019, 11:38

Столица Украины обошла в рейтинге инновационные города вроде Хельсинки, Мюнхена, Шэньчжэня и Дублина

В новой интерактивной карте стартап-городов мира StartupBlink Киев занял 34 место, сообщается в пресс-релизе инновационного парка UNIT.City .

За год столица Украины поднялась в обновленной стартап-карте стран и городов по всему миру StartupBlink на 29 позиций.

В предыдущем рейтинге крупнейших стартап-мост Киев занимал 63 место, а теперь занимает тридцать четвёртое.

Вся Украина поднялась на четыре позиции и теперь 31 страной по показателю стартапов в мире.

В StartupBlink объясняют, что составляли рейтинг с помощью собственного алгоритма, который учитывал не только общее количество созданных проектов, но и их качество, а также уровень бизнес-среды для экосистемы стартапов в целом.

Всего в Киеве насчитали 322 стартапы. Второй украинский город с наибольшим количеством стартапов - Одесса (17), третье место заняли Львов и Днепр (по 11 стартапов в каждом), четвертое - Харьков (6).

На первом месте в мире остался Сан-Франциско с показателем более 5 тыс. стартапов, на втором - Лондон - около 4 тыс. стартапов, и на третьем - Нью-Йорк - примерно 1,5 тыс. стартапов.

StartupBlink дает возможность любой команде бесплатно зарегистрировать себя на мировой карте стартапов, но перед этим они должны пройти обязательную верификацию. Всего на карте отмечено около 62 тыс. стартапов.