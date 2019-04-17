Крупнейший морской порт Украины "Южный" переименовали в "Пивденный"

17 апреля, 2019, 13:09

17 апреля правительство приняло решение о переименовании крупнейшего морского порта Украины "Южный" на "Пивденный"

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в своем Facebook.

"И, да, отныне официальное название крупнейшего морского порта Украины -" Пивденный "!", - написал он.

Ранее он уже сообщал о переименовании в Facebook, однако решение не было принято правительством.

"Крупнейший морской порт Украины" Южный "будет переименован в" Пивденный ". Тоже считаю, что нет никакой разницы, на каком языке общаться, поэтому по умолчанию ставим в настройках нации - украинский язык", - сообщал Омелян.

Порт "Южный" расположен на побережье Черного моря. Это самый и самый прибыльный порт Украины. По итогам 2015 порт занял 91-е место по грузообороту среди всех портов мира.

"И, что приятно, рост морской отрасли продолжается. По итогам первого квартала имеем 12% роста грузопотока", - добавил Омелян.