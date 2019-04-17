Крупнейший морской порт Украины "Южный" переименовали в "Пивденный"
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в своем Facebook.
"И, да, отныне официальное название крупнейшего морского порта Украины -" Пивденный "!", - написал он.
Ранее он уже сообщал о переименовании в Facebook, однако решение не было принято правительством.
"Крупнейший морской порт Украины" Южный "будет переименован в" Пивденный ". Тоже считаю, что нет никакой разницы, на каком языке общаться, поэтому по умолчанию ставим в настройках нации - украинский язык", - сообщал Омелян.
Порт "Южный" расположен на побережье Черного моря. Это самый и самый прибыльный порт Украины. По итогам 2015 порт занял 91-е место по грузообороту среди всех портов мира.
"И, что приятно, рост морской отрасли продолжается. По итогам первого квартала имеем 12% роста грузопотока", - добавил Омелян.
- Ранее сообщалось, что в Одесской области демонтируют символы тоталитарного режима.
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