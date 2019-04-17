Кремль после выборов будет раздавать на Донбассе российские паспорта, - СМИ
Об этом сообщили источники в госструктурах РФ российскому изданию Коммерсант .
Отмечается, что вопрос уже полностью проработан и для его окончательного решения нужен только соответствующий указ президента России.
По словам одного из источников, после выборов в Украине Путин подпишет соответствующий указ.
В частности, руководитель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников подтвердил изданию, что "такой указ может быть подписан сразу после выборов".
"Если только не возникнет какая-то политическая целесообразность посмотреть, как новый украинский президент, если он там появится, что-нибудь сделает или не предъявит плана урегулирования ситуации на востоке Украины", - добавил Калашников.
По словам источника другого российского СМИ РБК , ожидается, что жители "ДНР" и "ЛНР" смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Источник также сообщил, что основными условиями изменения гражданства будут наличие паспортов "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта.
Дума в конце 2018 приняла закон, который позволяет президенту РФ определять категории иностранцев, которые могут получать российское гражданство по упрощенной процедуре.
По информации "Коммерсанта", в российских регионах, граничащих с оккупированными украинскими областями, подготовлена вся инфраструктура для приема граждан.
В частности, в марте Ростовскую область посещали высокопоставленные чиновники МВД России - 16 марта они открывали в Ростове-на-Дону новое здание управления по вопросам миграции.
Соответствующие приготовления были сделаны и в городах Шахты и Новошахтинск.
В РФ по состоянию на 1 января 2019 насчитали 2280000 человек на оккупированной территории Донецкой области и 1,45 - в Луганской области.
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