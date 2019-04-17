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"Конгресс США хочет больше крови", - российский олигарх Дерипаска об американских санкциях против него


фото: REUTERS
Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что американские санкции против него основаны не на фактах, а на "грязной лжи"

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

"Конгресс дезинформировали ... Им двигала вендетта, месть ... Сложилось неправильное впечатление, что нанесение вреда частному бизнесу в России решит какую-то проблему ... Все наоборот", - заявил Дерипаска.

Он подчеркнул, что "Конгресс хочет больше крови" и понятия не имеет, что происходит в России или в другом месте в мире.

По информации издания, адвокаты бизнесмена предложат $ 600 тыс. журналистам, которые проведут расследование и узнают, почему против него были введены санкции.

"Адвокаты господина Дерипаски намерены учредить призовой фонд в размере $ 600 тыс. на этой неделе, чтобы побудить журналистов разобраться в причинах американских санкций в отношении него", - говорится в материале.

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