"Конгресс США хочет больше крови", - российский олигарх Дерипаска об американских санкциях против него
Об этом он заявил в интервью Financial Times.
"Конгресс дезинформировали ... Им двигала вендетта, месть ... Сложилось неправильное впечатление, что нанесение вреда частному бизнесу в России решит какую-то проблему ... Все наоборот", - заявил Дерипаска.
Он подчеркнул, что "Конгресс хочет больше крови" и понятия не имеет, что происходит в России или в другом месте в мире.
По информации издания, адвокаты бизнесмена предложат $ 600 тыс. журналистам, которые проведут расследование и узнают, почему против него были введены санкции.
"Адвокаты господина Дерипаски намерены учредить призовой фонд в размере $ 600 тыс. на этой неделе, чтобы побудить журналистов разобраться в причинах американских санкций в отношении него", - говорится в материале.
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