Хозяева собак счастливее владельцев кошек, - соцопрос

17 апреля, 2019, 14:10

Результаты социологического исследования, проведенного специалисты Университета Чикаго, показали, что владельцы собак значительно счастливее владельцев кошек

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на исследование.

36% респондентов, у которых есть собаки, выбрали вариант "очень счастлив" при ответе на вопрос об эмоциональном состоянии. Так же ответили 28% тех, кто держит дома и собак, и кошек.

А вот среди владельцев только кошек очень счастливых людей только 18%. Еще результаты исследования показали, что владельцы собак чаще играют с питомцами, чем люди, которые завели котов. А еще собак воспринимают как членов семьи 93% хозяев, а кошек - 83%.

Статистически достоверное выборку среди владельцев других домашних животных, например, кроликов или рыбок сделать не удалось, потому что их мало кто держит у себя.

При этом уровень счастья тех, кто держит домашних животных, и тех, у кого их нет, почти не отличается. Около 30% респондентов обеих групп выбрали вариант "очень счастлив", а около 15% - «не очень счастлив".

Ученые считают, что не стоит искать прямую причинно-следственную связь между уровнем счастья и домашними животными, есть у человека.

По данным исследования, владельцы собак чаще имеют собственный дом, а также находятся в браке, чем владельцы котов. Это влияет на восприятие счастья и удовлетворенность жизнью, считают социологи.