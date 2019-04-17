Кернес снова выругался в горсовете из-за ананасов для зоопарка
Об этом сообщает издание "Новости Харькова".
Депутат горсовета Игорь Черняк и обратил внимание мэра на ситуацию с закупками фруктов для животных Харьковского зоопарка, говорится в сообщении.
По данным депутата, коммунальное предприятие покупает для животных ананасы по 350 грн, мандарины за 95 грн, яблоки по 35 грнь, лимоны по 110 грн.
В то же время, Черняк отметил, что зоопарк закупает 460 кг ананасов.
Геннадия Кернеса информация о ценах на фрукты разозлила, и он призвал создать контрольную комиссию по закупке фруктов для животных зоопарка.
"А кому ананас в зоопарке нужен? Кто ответит? Я хочу сделать для наших детей, чтобы они могли посетить место, где бы встречались с природой. Мы объявляли, что вход в зоопарк будет бесплатным - платным будет только вход в океанариум. Если будут такие факты, кому-то хочется съесть ананас за счет обезьяны - я куплю вам ананасы. Только они будут из кирпича, и вы будете их есть. я понимаю, свежее мясо. Только убитый барашек стоит каких-то денег - для льва. Но ананас , бл ***! Кто может оценить его качество ", - ругался Кернес.
- Напомним, в феврале мэр Харькова Кернес в горсовете сорвался на активиста и экс-депутата Харьковского горсовета и активиста Дмитрия Маринина, называл его "негодяем" и "кнопкой".
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