К делу украинских моряков в Москве привлекли резолюцию ООН

17 апреля, 2019, 20:48

Лефортовский суд Москвы приобщил к делу украинских моряков резолюцию Парламентской ассамблеи ООН

Об этом сообщил Общественному координатор адвокатов моряков Николай Полозов.

Резолюция косвенно признает моряков военнопленными. Также к делу приобщили отчет управления комиссара ООН по правам человека.

Он напомнил, что на предыдущих заседаниях обвинение опиралось на то, что не предоставлено никаких доказательств того, что моряки являются военнопленными. "Ну вот, эту ситуацию мы исправили, предоставили этот доклад ООН", - сказал Полозов.