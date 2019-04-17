К делу украинских моряков в Москве привлекли резолюцию ООН
17 апреля, 2019, 20:48
Лефортовский суд Москвы приобщил к делу украинских моряков резолюцию Парламентской ассамблеи ООН
Об этом сообщил Общественному координатор адвокатов моряков Николай Полозов.
Резолюция косвенно признает моряков военнопленными. Также к делу приобщили отчет управления комиссара ООН по правам человека.
Он напомнил, что на предыдущих заседаниях обвинение опиралось на то, что не предоставлено никаких доказательств того, что моряки являются военнопленными. "Ну вот, эту ситуацию мы исправили, предоставили этот доклад ООН", - сказал Полозов.
- 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Порошенко поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
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