Instagram Супрун пытались сломать из Москвы

17 апреля, 2019, 15:59

Аккаунт и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в соцсети Instagram пытались сломать московские хакеры

Об этом Супрун сообщила в Facebook.

"Вчера была попытка войти в мой аккаунт в Instagram ... из Москвы. Будьте внимательны к защите своих данных. О безопасности онлайн стоит заботиться так же тщательно, как и о здоровье. Гибридная война касается всех, кто бывает онлайн. В моем случае все обошлось, но пришлось изменить пароль и перечитать информацию о мерах безопасности в интернете", - написала Супрун.

И. о. министра здравоохранения также предостерегла от фейков, которые могут распространять киберпреступники после взлома официальных страниц.

"В любом случае всегда проверяйте информацию даже если она размещена на официальных страницах. Жертвой взлома сегодня может стать любой", - добавила Супрун.