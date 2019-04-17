Google "сливает" данные телефонов полиции, - New York Times

17 апреля, 2019, 15:17

Когда детективы в пригороде Финикса арестовали работника склада в рамках расследования убийства, они доверились новой технике раскрытия дела

Об этом пишет New York Times, передает УНИАН.

Полицейские сказали подозреваемому по имени Йорг Молина, что у них есть данные о передвижении его телефона к месту, где девять месяцев назад убили мужчину. Следователи раскрыли дело после того, как получили ордер на обыск, который обязывает Google предоставить информацию обо всех устройствах, которые он зафиксировал у места убийства. Потенциально они могли получить данные о движении каждого, кто был в том районе.

Также полицейские имели другие доказательства включая видео, снятое камерами наблюдения, на котором зафиксированы выстрелы из белой Honda Civic. Такая же модель автомобиля была в собственности Молины. Однако, на видео не было ни лица злоумышленника, ни номерных знаков машины. Подозреваемый провел неделю в тюрьме, но дело против него развалилось. Следователи выяснили некоторые другие обстоятельства и отпустили его. В прошлом месяце полицейские арестовали другого человека - бывшего любовника матери Молины, который иногда брал его машину.

Судебные ордера, касающиеся невероятной базы данных Google под названием Sensorvault, превратили бизнес по отслеживанию геолокации мобильных телефонов на электронный поводок для правоохранителей.