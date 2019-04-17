Генерала Шаповала убил украинец по заказу российских спецслужб, - СБУ

17 апреля, 2019, 12:32

Генерала Максима Шаповала убил украинец из Донецка Олег Шутов. Он способствовал российским террористическим группам с территории Украины в организации ликвидации офицеров спецслужб

Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

"С территории Украины российским спецслужащего помогал Шутов Олег Николаевич. Он 26 июня 2017 года заложил взрывчатку под автомобиль генерала разведка Максима Шаповала", - отметил Грицак.

Он рассказал, что Шутов для этого арендовал квартиру в доме, где проживал Шаповал и арендовал паркоместо рядом с местом, где ставил машину погибший генерал.

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Грицак добавил, что после того, как Шутов заложил взрывчатку, он забрал вещи из арендованной квартиры и уехал в РФ, оттуда - в "ДНР".

Олег Шутов - сотрудник "Центра спецоперации МГБ ДНР".

Грицак утверждает, что есть неопровержимые доказательства, указывающие, что теракт спланирован, профинансирован и организован непосредственно российскими спецслужбами. Это были совместные операции Федеральной службы безопасности Российской Федерации и управления главного штаба Вооруженных сил Российской Федерации, более известного, как военная разведка России.

Напомним, 16 июня 2017 погиб в результате теракта генерал, военный разведчик Максим Шаповал.