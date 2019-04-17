Гендиректор "Зари" не верит, что футболисты заработали 10 млн евро на договорных матчах
17 апреля, 2019, 13:04
Гендиректор луганской "Зари" Сергей Рафаилов высказал мнение относительно информации о прибыли в 10 млн евро на договорных матчах футболистов клуба "Сумы"
Об этом один из руководителей луганчан написал в facebook.
"Когда я прочитал о заработанных на договорных матчах" Печаль "10 млн евро, сразу подумал, что это ошибка. Стал ждать опровержения. Но его не было. Считаю, что человек, который делает подобные заявления, или не компетентен, или провокатор и лжец . Иначе, все игроки этого клуба давно должны ездить на Порше, а не бомжевать по всей Украине в поисках, где потренироваться. Дыма без огня не бывает, но не в таких размерах ", - написал Рафаилов.
Председатель Комитета этики и честной игры ФФУ Франческо Баранка рассказал, что "Сумы" заработали 10 млн евро на азиатских букмекерских рынках.
- Известного украинского тренера Александра Севидова могут отстранить от футбола за договорные матчи.
- Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ пожизненно отстранил от футбола трех украинских игроков за участие в договорных матчах .
- Федерация футбола Украины по итогам дела о договорных матчах готовит дисквалификацию десятков причастных .
- Руководитель САП и вице-президент ФФУ Назар Холодницкий заявил, что 11 фигурантам по делу о договорных футбольных матчах объявлено о подозрении.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-