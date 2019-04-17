Футболист сборной Украины остался без тренера в Бельгии

17 апреля, 2019, 14:05

Клуб украинца Евгения Макаренко "Андерлехт" отправил в отставку главного тренера Фредди Рютте

Об этом сообщает официальный сайт " Андерлехта ".

Соглашение расторгнуто по соглашению сторон. И.о. главного тренера стал Карим Белхосин, который ранее был помощником главного тренера.

56-летний Фред Рюттен возглавил "Андерлехт" 6 января этого года. Ранее он также тренировал ПСВ, "Шальке" "Фейеноорд", "Витесс", "Аль-Шабаб" и "Маккаби" (Хайфа). В 2001 году он вместе с "Твенте" выиграл Кубок Голландии.

"Андерлехт" занимает пятое место в чемпионате Бельгии. Команда проиграла последние три матча.

За "Андерлехт" выступает игрок сборной Украины Евгений Макаренко.