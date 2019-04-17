Экс-президент Перу умер после попытки застрелиться при задержании
Об этом сообщил TeleSUR.
Суд вынес решение взять под стражу Гарсию сроком на 10 дней. В тот момент, когда сотрудники прокуратуры предъявили ордер экс-президенту в его доме в одном из районов Лимы, он решил покончить с собой и выстрелил себе в шею, говорится в сообщении.
По данным издания, впоследствии экс-президент умер в больнице столицы.
Министр внутренних дел Перу Карлос Моран отметил, что правоохранительные органы действовали в рамках законодательства при задержании Гарсии.
Издание сообщает, что в соответствии с решением суда в камеру предварительного заключения также должны быть помещены бывший министр производства Перу Луис Нава и вице-президент государственной нефтяной компании Petroperu Мигель Атала. Они, как и Гарсия, подозреваемы в причастности к коррупции по делу бразильской строительной компании Odebrecht.
В Латинской Америке эта компания потратила сотни миллионов долларов на подкуп чиновников, министров и президентов для получения выгодных государственных контрактов.
- Напомним, экс-президент Перу Алан Гарсия выстрелил себе в шею, когда его попытались задержать полицейские по обвинению в коррупции.
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