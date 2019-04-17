Экс-президент Перу умер после попытки застрелиться при задержании

17 апреля, 2019, 19:42

Бывший президент Перу Алан Гарсия, который стрелял в себя при задержании полицейскими, умер в госпитале Лимы

Об этом сообщил TeleSUR.

Суд вынес решение взять под стражу Гарсию сроком на 10 дней. В тот момент, когда сотрудники прокуратуры предъявили ордер экс-президенту в его доме в одном из районов Лимы, он решил покончить с собой и выстрелил себе в шею, говорится в сообщении.

По данным издания, впоследствии экс-президент умер в больнице столицы.

Министр внутренних дел Перу Карлос Моран отметил, что правоохранительные органы действовали в рамках законодательства при задержании Гарсии.

Издание сообщает, что в соответствии с решением суда в камеру предварительного заключения также должны быть помещены бывший министр производства Перу Луис Нава и вице-президент государственной нефтяной компании Petroperu Мигель Атала. Они, как и Гарсия, подозреваемы в причастности к коррупции по делу бразильской строительной компании Odebrecht.

В Латинской Америке эта компания потратила сотни миллионов долларов на подкуп чиновников, министров и президентов для получения выгодных государственных контрактов.