Экс-президент Перу попытался застрелиться при задержании

Его подозревают в получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht. В Латинской Америке эта компания потратила сотни миллионов долларов на подкуп высокопоставленных чиновников, министров и президентов для получения выгодных государственных контрактов.
В марте 2018 года президент Перу Педро Пабло Кучинский объявил о решении покинуть свой пост после угрозы импичмента. Скандал, который привел к попытке импичмента Кучинского в декабре, разгорелся после публикации сведений о том, что две связанные с ним фирмы получали крупные суммы денег от компании Odebrecht.