Экс-президент Перу попытался застрелиться при задержании

Об этом сообщает EFE.

Инцидент произошел в его доме в Лиме. Гарсия, по первым данным, выстрелил себе в шею. Сообщается, что экс-президента доставили в больницу в Лиме. О тяжести его ранений не сообщается. Гарсия занимал пост президента Перу дважды: в 1985-1990 и 2006-2011 годах.

Его подозревают в получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht. В Латинской Америке эта компания потратила сотни миллионов долларов на подкуп высокопоставленных чиновников, министров и президентов для получения выгодных государственных контрактов.

В марте 2018 года президент Перу Педро Пабло Кучинский объявил о решении покинуть свой пост после угрозы импичмента. Скандал, который привел к попытке импичмента Кучинского в декабре, разгорелся после публикации сведений о том, что две связанные с ним фирмы получали крупные суммы денег от компании Odebrecht.