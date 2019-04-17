DZIDZIO не будет петь на "Олимпийском" перед дебатами Зеленского и Порошенко - пиар-менеджер

17 апреля, 2019, 15:02

Об этом сообщила пиар-менеджер DZIDZIO Лилия Слюсар, передает "Укринформ".

"19 апреля состоится Национальная кинопремия "Золотая Юла", в которой наш фильм "DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ" представлен в трех номинациях. Кроме того, Михаил Хома избран Киноакадемией для объявления победителя в номинации "Лучшая музыка". Дзидзьо (Михаил Хома) будет присутствовать на кинопремии и осуществлять выступление ни на одной из сцен на НСК "Олимпийский" 19 апреля не будет ", - отметила Слюсарь.

Ранее продюсер певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский заявил, что она не будет петь перед дебатами 19 апреля на НСК "Олимпийском".

Напомним, накануне гражданская сеть ОПОРА сообщила о том, что на Кировоградщине представители кандидата Зеленского организуют бесплатную поездку в Киев на концерт, который состоится на НСК "Олимпийский" перед намеченными дебатами между кандидатами в президенты 19 апреля.