DZIDZIO не будет петь на "Олимпийском" перед дебатами Зеленского и Порошенко - пиар-менеджер
Об этом сообщила пиар-менеджер DZIDZIO Лилия Слюсар, передает "Укринформ".
"19 апреля состоится Национальная кинопремия "Золотая Юла", в которой наш фильм "DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ" представлен в трех номинациях. Кроме того, Михаил Хома избран Киноакадемией для объявления победителя в номинации "Лучшая музыка". Дзидзьо (Михаил Хома) будет присутствовать на кинопремии и осуществлять выступление ни на одной из сцен на НСК "Олимпийский" 19 апреля не будет ", - отметила Слюсарь.
Ранее продюсер певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский заявил, что она не будет петь перед дебатами 19 апреля на НСК "Олимпийском".
Напомним, накануне гражданская сеть ОПОРА сообщила о том, что на Кировоградщине представители кандидата Зеленского организуют бесплатную поездку в Киев на концерт, который состоится на НСК "Олимпийский" перед намеченными дебатами между кандидатами в президенты 19 апреля.
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