Двум пленным морякам нужно медобследование, - Денисова

17 апреля, 2019, 18:22

Раненые военнопленные моряки требуют дополнительных обследований и консультаций у врачей

Об этом сообщила Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова в ответ на просьбу журналистки прокомментировать состояние здоровья военнопленных Артеменко, Сороки и Эйдера, передает Укринформ.

"На наш взгляд они хорошо себя чувствуют, они вид такой имеют, что выздоровели. Только вот у нас еще Василий Сорока, который имеет ранения и после операции выздоравливает. Я его спросила сегодня о состоянии здоровья, он сказал "все хорошо, но немного еще болит". И поэтому он еще принимает обезболивающие таблетки", - рассказала она.

Омбудсмен также рассказала, что адвокаты вчера сообщили ей о необходимости повторного обследования для Андрея Эйдера и, по словам Денисовой, она будет пытаться "сделать это через госпожу Москалькову".

"Об Андрее Артеменко - еще у офтальмолога - нуждается ли он в консультации и лечении. И мы постараемся также это сделать", - добавила Денисова.