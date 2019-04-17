//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Двум пленным морякам нужно медобследование, - Денисова

Раненые военнопленные моряки требуют дополнительных обследований и консультаций у врачей

Об этом сообщила Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова в ответ на просьбу журналистки прокомментировать состояние здоровья военнопленных Артеменко, Сороки и Эйдера, передает Укринформ.

"На наш взгляд они хорошо себя чувствуют, они вид такой имеют, что выздоровели. Только вот у нас еще Василий Сорока, который имеет ранения и после операции выздоравливает. Я его спросила сегодня о состоянии здоровья, он сказал "все хорошо, но немного еще болит". И поэтому он еще принимает обезболивающие таблетки", - рассказала она.

Омбудсмен также рассказала, что адвокаты вчера сообщили ей о необходимости повторного обследования для Андрея Эйдера и, по словам Денисовой, она будет пытаться "сделать это через госпожу Москалькову".

"Об Андрее Артеменко - еще у офтальмолога - нуждается ли он в консультации и лечении. И мы постараемся также это сделать", - добавила Денисова.

  • 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
  • Порошенко поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать