Действовал по указанию ФСБ: подрывник авто украинского разведчика выжил, его задержала СБУ, - Грицак

17 апреля, 2019, 12:13

Взрывчатку под автомобиль сотрудника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова закладывал россиянин Алексей Комаричева, который действовал по приказу ФСБ

Об этом заявил на брифинге 17 апреля председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Эспрессо.TV

"4 апреля 2018 при попытке закладки взрывного устройства под автомобиль украинского военного разведчика произошел самоподрыв. В результате этого самоподрыва исполнитель, он же руководитель российской диверсионно-разведывательной террористической группы получил тяжелые телесные повреждения", - сказал он.

Грицак утверждает, что является неопровержимые доказательства, указывающие, что теракты спланированы, профинансированы и организованы непосредственно российскими спецслужбами. Это были совместные операции Федеральной службы безопасности Российской Федерации и управления главного штаба Вооруженных сил Российской Федерации, более известное, как военная разведка России.

"Это руководитель российской диверсионно-террористической группы, непосредственно закладывал взрывное устройство под автомобиль украинского разведчика гражданин Комаричева Алексей Анатольевич 17 января 78 года, постоянно живет в городе Москва", - рассказал Грицак.

Он также добавил, что Комаричева в разные периоды жизни проходил службу в качестве офицера полка охраны правительства Москвы и Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков. В 2016 году был уволен с места своей службы. По нашим данным, он поступил под давлением ФСБ поступил в военной разведки. Он был также освобожден из-под стражи и привлечен к диверсионной деятельности на территории стран Евросоюза, а также Украина, как офицер российской военной разведки.

СБУ также задержала члена российских спецслужб Дзортов Тимура Мовлайовича, который непосредственно контролировал закладки Комаричева взрывного устройства и должен был обеспечить его безопасный отход. Дзортов - бывший сотрудник МВД России, участник боевых действий на Северном Кавказе, к 2013 году служил в личной охране главы республики Ингушетия, также работал заместителем руководителя администрации главы республики Ингушетия, пока он гражданин России.

Фото с брифинга