Deutsche Bank за отмывание российских денег грозят штрафы

17 апреля, 2019, 19:15

Немецкому Deutsche Bank угрожают огромные штрафы за участие в отмывании денег российских клиентов

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на внутренний отчет банка.

Проблемному немецкому Deutsche Bank грозят штрафы, судебные иски и вероятное преследования высшего руководства за его роль в российской схеме по отмыванию денег на сумму в $ 20 млрд, говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в своем отчете банк признает высокий риск того, что регуляторы в США и Великобритании применят "значительные дисциплинарные меры" против него.

Банк признает, что скандал нанес ущерб его "глобальному бренду" и, вероятно, повлечет отток клиентов, потерю доверия инвесторов и снижение его рыночной стоимости, говорится в сообщении.

По данным издания, следствие считает, что Deutsche Bank был вовлечен в огромную схему по отмыванию денег под названием "Глобальная прачечная". Российский криминалитет, связанный с Кремлем и ФСБ, использовал схему между 2010 и 2014 годами для трансфера денег в западную финансовую систему. Общая сумма денег в схеме может достигать $ 80 млрд.

Издание отмечает, что с 2011 по 2018 г. Deutsche Bank заплатил штрафов на сумму $ 14,5 млрд за сомнительные схемы, связанные с российскими клиентами.