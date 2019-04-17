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Deutsche Bank за отмывание российских денег грозят штрафы

Немецкому Deutsche Bank угрожают огромные штрафы за участие в отмывании денег российских клиентов

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на внутренний отчет банка.

Проблемному немецкому Deutsche Bank грозят штрафы, судебные иски и вероятное преследования высшего руководства за его роль в российской схеме по отмыванию денег на сумму в $ 20 млрд, говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в своем отчете банк признает высокий риск того, что регуляторы в США и Великобритании применят "значительные дисциплинарные меры" против него.

Банк признает, что скандал нанес ущерб его "глобальному бренду" и, вероятно, повлечет отток клиентов, потерю доверия инвесторов и снижение его рыночной стоимости, говорится в сообщении.

По данным издания, следствие считает, что Deutsche Bank был вовлечен в огромную схему по отмыванию денег под названием "Глобальная прачечная". Российский криминалитет, связанный с Кремлем и ФСБ, использовал схему между 2010 и 2014 годами для трансфера денег в западную финансовую систему. Общая сумма денег в схеме может достигать $ 80 млрд.

Издание отмечает, что с 2011 по 2018 г. Deutsche Bank заплатил штрафов на сумму $ 14,5 млрд за сомнительные схемы, связанные с российскими клиентами.

  • Напомним, в марте расследователи Guardian сообщали, что британские банки были вовлечены в международную схему по отмыванию огромных средств, выведенных из России.
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