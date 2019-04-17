Чемпионат мира по хоккею на XSPORT

17 апреля, 2019, 17:59

В Украине покажут 2 чемпионата мира по хоккею. Трансляции проведет телеканал XSPORT

С 28 апреля телеканал XSPORT начнёт марафон трансляций чемпионатов мира по хоккею.



Сначала телеканал покажет Чемпионат мира (дивизион IB), который пройдет в Таллине, Эстония. В этом дивизионе играет Украина. Чемпионат состоится с 28 апреля по 4 мая. Как покажет себя команда под руководством нового тренера Андрея Срюбко? Украина сыграет с Японией, Польшей, Нидерландами, Румынией и Эстонией.



Сразу после него стартует элитный Чемпионат мира по хоккею, где сразятся лучшие сборные мира. Он пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Зритель сможет насладиться непревзойденными по своей красоте и манере хоккейными противостояниями. На Чемпионате выступит 16 команд, среди них будет Канада, Швеция, Россия, США, Финляндия.

Телеканал XSPORT будет держать руку на пульсе событий обоих чемпионатов. Поддержим Украину вместе! Смотрите хоккей на телеканале XSPORT.