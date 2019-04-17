Цена на нефть поднялась до рекордного с ноября уровня
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте Investing.com.
В частности, стоимость июньских фьючерсов на Brent в 8:43 по киевскому времени до начала торговой сессии на Лондонской бирже ICE поднялась до 72,02 доллара за баррель.
К этому цены на нефть превышали эту отметку 8 ноября 2018.
Цены выросли на фоне сокращения запасов нефти в США.
Согласно данным Американского института нефти (API), запасы на прошлой неделе снизились на 3,1 млн баррелей. Эксперты рассчитывают, что данные Минэнерго США, наоборот, покажут рост запасов.
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Напомним, в конце ноября мировые цены на нефть упали до своего самого низкого уровня за более чем год после семи недель снижения цен. В ходе торгов на бирже в Лондоне стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $ 59 за баррель, в США цена нефти марки WTI уменьшилась до $ 50,42 за баррель.
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