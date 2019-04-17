Цена на нефть поднялась до рекордного с ноября уровня

17 апреля, 2019, 10:36

Впервые с ноября 2018 года цена нефти марки Brent превысила отметку $ 72 за баррель

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

В частности, стоимость июньских фьючерсов на Brent в 8:43 по киевскому времени до начала торговой сессии на Лондонской бирже ICE поднялась до 72,02 доллара за баррель.

К этому цены на нефть превышали эту отметку 8 ноября 2018.

Цены выросли на фоне сокращения запасов нефти в США.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы на прошлой неделе снизились на 3,1 млн баррелей. Эксперты рассчитывают, что данные Минэнерго США, наоборот, покажут рост запасов.

Читайте также: Бензин по 300 Значительное подорожание или забвение - какое будущее у нефти