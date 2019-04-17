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Бизнес готов поднимать зарплаты и ожидает роста - НБУ


фото: bank.gov.ua
В январе-марте 2019 года украинский бизнес улучшил свои прогнозы по темпам роста экономики в течение следующих 12 месяцев

Об этом сообщает пресс-служба НБУ , по результатам опроса руководителей компаний, который Национальный банк провел в I квартале 2019 года.

"Украинские компании в I квартале 2019 года улучшили свои прогнозы как по темпам роста экономики, так и по развитию собственного бизнеса в течение следующих 12 месяцев. Предприятия ожидают замедления инфляции и умеренное ослабление курса", - говорится в сообщении.

Также в январе-марте улучшились ожидания бизнеса по деловой активности.

Предприниматели ожидают улучшения финансово-экономического состояния своих предприятий, в т. ч. за счет роста производства и реализации продукции, в том числе на экспорт.

При этом оживление деловой активности ожидает бизнес всех видов экономической деятельности.

В связи с этим компании планируют увеличить инвестиции в основные средства, активнее привлекать кредитные ресурсы и новых работников.

При этом большинство компаний - 74,1% - считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев возрастут.

Позитивные ожидания бизнеса по росту объемов производства в Украине в следующие 12 месяцев существенно улучшились. Более трети - 38% - компаний ожидают, что объемы производства возрастут, а 12,7% прогнозируют, что снизятся.

Баланс ответов по росту производства составляет 25,3% (в предыдущем опросе - 18,2%).

При этом положительные ожидания наблюдаются среди предприятий всех видов экономической деятельности. Оптимистично настроены предприятия торговли (баланс ответов в торговле 31,9%).

Улучшились ожидания бизнеса по инфляции. Предприниматели ожидают, что в течение следующих 12 месяцев инфляция составит 9%. Также существенно выросла доля компаний, которые ожидают инфляцию близкую к цели Национального банка - 5% в первом квартале 2020 года.

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