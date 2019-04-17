Бритни Спирс решила уйти из шоу-бизнеса
Об этом сообщил светский обозреватель Роба Шутер в своем подкасте Straight Shuter, передает ТСН.
Артистка решила уйти из шоу-бизнеса из-за болезни отца, а также в связи с собственными проблемами с психическим здоровьем.
"Окружающие очень поддерживают ее и не думают о том, сколько денег она потеряет. У нее уже больше денег, чем она когда-нибудь сможет потратить, и сейчас она в поиске того, чего нельзя купить - счастье", - заявил Шутер.
Ранее Бритни даже лежала в психиатрической клинике из-за подавленное настроение, вызванное тяжелым состоянием здоровья ее отца, который перенес две операции на кишечнике.
Бритни Спирс нашла мировую известность благодаря своим песням "Oops, I did it again", "Baby one more time" и "Toxic". Развод с мужем и отцом двух детей сказался на певице, и в 2007 году у нее начались проблемы с наркотиками и алкоголем.
За время карьеры 37-летняя Бритни Спирс выпустила девять альбомов. Но ни один из них не повторил триумфа первого "Baby one more time".
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