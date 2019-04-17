Боевики обстреляли из минометов дома гражданских в Луганской области
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение от главы военно-гражданской администрации села Трехизбенка о том, что вчера в период с 19:00 до 21:00 неизвестные лица из стороны территории временно подконтрольной незаконным вооруженным формированием так называемой "ЛНР" обстреляли из миномета калибра 120 мм территорию поселка
В результате обстрела по улице Донецкой были повреждены окна и крыши в жилых домах, заборы и теплицы. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.
Сотрудники следственно-оперативной группы Новоайдарского отдела полиции, выехавшие на место происшествия, задокументировали данный факт. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 258 УК Украины "Террористический акт".
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