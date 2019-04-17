Австралиец спас овцу-единорога с помощью пива

17 апреля, 2019, 12:28

Житель Австралии увидел на бойне овцу с одним углом и спас животному жизнь

Об этом сообщает информационный портал News.au.

Майкл Фостер (Michael Foster) проезжал мимо бойню и случайно заметил среди стада овец необычную особь по кличке Джоуи (Joey). Среди ее председателя вырос один длинный рог. "Я тогда еще подумал: она выглядит прямо как единорог", - вспоминает бывший биржевой агент.

Австралиец решил спасти Джоуи и выкупил ее у хозяина бойни за два ящика пива. Теперь мужчина планирует показать животное миру.

"Мы устроим настоящее зрелище, и, кто знает, где мы окажемся. Может, в Голливуде, - говорит Фостер. - Я уверен, что дети будут рады увидеть живого единорога. Насколько могу знать, это единственная подобная особь в Австралии".