Австралиец спас овцу-единорога с помощью пива
17 апреля, 2019, 12:28
Житель Австралии увидел на бойне овцу с одним углом и спас животному жизнь
Об этом сообщает информационный портал News.au.
Майкл Фостер (Michael Foster) проезжал мимо бойню и случайно заметил среди стада овец необычную особь по кличке Джоуи (Joey). Среди ее председателя вырос один длинный рог. "Я тогда еще подумал: она выглядит прямо как единорог", - вспоминает бывший биржевой агент.
Австралиец решил спасти Джоуи и выкупил ее у хозяина бойни за два ящика пива. Теперь мужчина планирует показать животное миру.
"Мы устроим настоящее зрелище, и, кто знает, где мы окажемся. Может, в Голливуде, - говорит Фостер. - Я уверен, что дети будут рады увидеть живого единорога. Насколько могу знать, это единственная подобная особь в Австралии".
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