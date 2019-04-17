Американец выставил на продажу скелет тиранозавра и разгневал ученых
На eBay останки рептилии стоят $ 2,95 млн - а палеонтологи выступили с критикой в адрес продавца, пишет The Guardian.
В 2013 году скелет был признан собственностью Алана Детрича, профессионального охотника за ископаемыми. В 2017 году мужчина одолжил окаменелость Музею естественной истории Канзасского университета, где он экспонировался и изучался, однако в апреле Детрич принял неожиданное решение выставить его на аукцион.
Анализ скелета может помочь решить серьезные споры в палеонтологии о том, есть ли маленькие тираннозавры из Северной Америки детенышами больших рептилий или должны иметь отдельную классификацию Nanotyrannus. Такое исследование теперь может быть невозможным, поскольку скелет останется в частной коллекции.
В открытом письме к Детричу, опубликованном Обществом палеонтологии позвоночных (SVP), говорится, что музеи и университете не могут позволить себе приобрести такой дорогой лот, а ископаемые остатки создания были выставлены на продажу до того, как исследователи успели их изучить. Детрич пока не ответил на обвинения ученых, а также отказался комментировать ситуацию для The Guardian.
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