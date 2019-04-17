Активиста Овчаренко, который накануне агитировал против Зеленского, вновь задержала полиция
17 апреля, 2019, 11:07
Правоохранители во второй раз задержали активиста Леонида Овчаренко, который накануне агитировал против Владимира Зеленского
Об этом сообщает ОО "Отпор" в Facebook.
Отмечается, что на момент задержания Овчаренко ничего не распространял. Вроде, его задержали за просто ношение полиграфии.
"Наша полиграфия и была уже признана в суде не агитационной, хотя согласно 34 ст. Конституции мы имеем право свободно распространять информацию!", - рассказали в "Видсичи".
Напомним, 7 апреля, полиция задержала активиста Леонида Овчаренко за попытку устроить акцию против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Позже в полиции заявили , что Овчаренко задержали за "за злостное неповиновение".
Суд оправдал активиста.
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