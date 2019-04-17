Активиста Овчаренко, который накануне агитировал против Зеленского, вновь задержала полиция

17 апреля, 2019, 11:07

Правоохранители во второй раз задержали активиста Леонида Овчаренко, который накануне агитировал против Владимира Зеленского

Об этом сообщает ОО "Отпор" в Facebook.

Отмечается, что на момент задержания Овчаренко ничего не распространял. Вроде, его задержали за просто ношение полиграфии.

"Наша полиграфия и была уже признана в суде не агитационной, хотя согласно 34 ст. Конституции мы имеем право свободно распространять информацию!", - рассказали в "Видсичи".

Напомним, 7 апреля, полиция задержала активиста Леонида Овчаренко за попытку устроить акцию против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Позже в полиции заявили , что Овчаренко задержали за "за злостное неповиновение".

Суд оправдал активиста.