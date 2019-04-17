Адвокаты обжалуют продление ареста украинским морякам

17 апреля, 2019, 21:16

Адвокаты военнопленных моряков в трехдневный срок обжалуют постановления о продлении сроков содержания под стражей

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Он рассказал, что сегодня в ходе судебных заседаний адвокаты военнопленных заявили возражения на ходатайство следствия и приобщили резолюцию ПАСЕ, а также доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которым статус захваченных российскими властями моряков определен как военнопленные.

Также адвокатами заявлялся еще ряд ходатайств, в том числе ходатайства об изменении подсудности, поскольку дела в отношении военнопленных подсудимы только военным судам.

Однако по всем военнопленным суды приняли решение об удовлетворении ходатайства следствия и продления сроков содержания под стражей еще на три месяца - до конца июля.