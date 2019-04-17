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Адвокаты обжалуют продление ареста украинским морякам

Адвокаты военнопленных моряков в трехдневный срок обжалуют постановления о продлении сроков содержания под стражей

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Он рассказал, что сегодня в ходе судебных заседаний адвокаты военнопленных заявили возражения на ходатайство следствия и приобщили резолюцию ПАСЕ, а также доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которым статус захваченных российскими властями моряков определен как военнопленные.

Также адвокатами заявлялся еще ряд ходатайств, в том числе ходатайства об изменении подсудности, поскольку дела в отношении военнопленных подсудимы только военным судам.

Однако по всем военнопленным суды приняли решение об удовлетворении ходатайства следствия и продления сроков содержания под стражей еще на три месяца - до конца июля.

  • 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
  • Порошенко поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
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