Адвокаты обжалуют продление ареста украинским морякам
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.
Он рассказал, что сегодня в ходе судебных заседаний адвокаты военнопленных заявили возражения на ходатайство следствия и приобщили резолюцию ПАСЕ, а также доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которым статус захваченных российскими властями моряков определен как военнопленные.
Также адвокатами заявлялся еще ряд ходатайств, в том числе ходатайства об изменении подсудности, поскольку дела в отношении военнопленных подсудимы только военным судам.
Однако по всем военнопленным суды приняли решение об удовлетворении ходатайства следствия и продления сроков содержания под стражей еще на три месяца - до конца июля.
- 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Порошенко поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-