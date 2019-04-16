Звездный хоккеист нокаутировал соперника во время драки в матче Кубка Стэнли

16 апреля, 2019, 14:45

Звездный игрок Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин нокаутировал соперника во время драки в матче Кубка Стэнли

Об этом сообщает iSport.ua .

Во время матча Кубка Стэнли между "Каролиной" и "Вашингтоном" в середине первого периода случился инцидент между российскими игроками обеих команд. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин подрался с форвардом "Каролины" Андреем Свечников.

Игроки бросили клюшки и устроили драку, во время которой Овечкин отправил оппонента в нокаут. Свечников ударился затылком об лед и не смог самостоятельно покинуть площадку. Оба игрока получили удаление на 5 минут, но Свечников на лед больше не вышел.