Звездный хоккеист нокаутировал соперника во время драки в матче Кубка Стэнли
16 апреля, 2019, 14:45
Звездный игрок Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин нокаутировал соперника во время драки в матче Кубка Стэнли
Об этом сообщает iSport.ua .
Во время матча Кубка Стэнли между "Каролиной" и "Вашингтоном" в середине первого периода случился инцидент между российскими игроками обеих команд. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин подрался с форвардом "Каролины" Андреем Свечников.
Игроки бросили клюшки и устроили драку, во время которой Овечкин отправил оппонента в нокаут. Свечников ударился затылком об лед и не смог самостоятельно покинуть площадку. Оба игрока получили удаление на 5 минут, но Свечников на лед больше не вышел.
- В 2018 году спортивный журналист Слава Маламуд выразил свое негативное отношение к российскому хоккеисту Александру Овечкину, который поддерживает режим Владимира Путина.
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