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Звездный хоккеист нокаутировал соперника во время драки в матче Кубка Стэнли


фото: REUTERS
Звездный игрок Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин нокаутировал соперника во время драки в матче Кубка Стэнли

Об этом сообщает iSport.ua .

Во время матча Кубка Стэнли между "Каролиной" и "Вашингтоном" в середине первого периода случился инцидент между российскими игроками обеих команд. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин подрался с форвардом "Каролины" Андреем Свечников.

Игроки бросили клюшки и устроили драку, во время которой Овечкин отправил оппонента в нокаут. Свечников ударился затылком об лед и не смог самостоятельно покинуть площадку. Оба игрока получили удаление на 5 минут, но Свечников на лед больше не вышел.

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