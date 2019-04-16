За 4 года НАБУ привлекло к ответственности почти 500 человек

16 апреля, 2019, 14:05

К 4-й годовщины со дня создания НАБУ детективы отчитались, что передали в суд почти 200 дел, в коррупционных преступлениях обвиняют более 300 человек

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook .

Это - люди, которые занимают разные должности и живут в разных уголках Украины. Объединяет их только одно - причастность к топ-коррупции, говорится в сообщении.

Отмечается, что независимо от того, в чем суть совершенного преступления - действия лица повлекли миллиардную ущерб предприятию или речь идет о получении взятки - руками именно этих людей разворовывается государственный бюджет и тормозится прогресс Украины в Европу.

В НАБУ проанализировали дела, расследование в которых уже завершено: немалое количество обвиняемых в коррупционных преступлениях - это судьи и лица, задействованные в коррупционных схемах по разворовыванию собственности государственных компаний.

По данным пресс-службы, детективы НАБУ привлекли к ответственности более 30 судей, 50 человек обвиняют в масштабных хищениях собственности государственных компаний.