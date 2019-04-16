За 4 года НАБУ привлекло к ответственности почти 500 человек
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook .
Это - люди, которые занимают разные должности и живут в разных уголках Украины. Объединяет их только одно - причастность к топ-коррупции, говорится в сообщении.
Отмечается, что независимо от того, в чем суть совершенного преступления - действия лица повлекли миллиардную ущерб предприятию или речь идет о получении взятки - руками именно этих людей разворовывается государственный бюджет и тормозится прогресс Украины в Европу.
В НАБУ проанализировали дела, расследование в которых уже завершено: немалое количество обвиняемых в коррупционных преступлениях - это судьи и лица, задействованные в коррупционных схемах по разворовыванию собственности государственных компаний.
По данным пресс-службы, детективы НАБУ привлекли к ответственности более 30 судей, 50 человек обвиняют в масштабных хищениях собственности государственных компаний.
- Напомним, 16 апреля 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал два указа: №217 / 2015 - о создании Национального антикоррупционного бюро Украины и №218 / 2015 - о назначении Артема Сытника директором НАБУ. С этого момента началось создание нового государственного органа.
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