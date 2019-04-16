Известный тренер призвал не "насиловать" Усика за Крым

16 апреля, 2019, 13:55

Бывший главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский призвал не "насиловать" чемпиона мира по боксу Александра Усика за Крым

Об этом сообщает "24" .

По словам Дмитрия Сосновского, ему не нравится, что чемпиону мира по боксу в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Александру Усику, который родился в Симферополе, постоянно задают вопрос о Крыме.

"Не нравится, когда постоянно нападают на Усика. Он родился в Симферополе, у него там друзья, одноклассники, кумовья. Как он себя там вести? Что его за это расстрелять Сколько можно его "насиловать". Он постоянно одно и то же говорит, а от него не отстанут. Он украинец, уже живет в Киеве, а его до сих пор трогают. А самое главное, те, что "жуют", а что они сделали для Украины? Он едет в Россию, побеждает, а потом едет в наших пограничников и помогает им. Перестаньте на него нападать, сами что-то хорошее сделайте ", - призвал Сосновский.

Дмитрий Сосновский возглавлял сборную Украины на протяжении 14 лет. На это время пришелся период выступления "золотой команды" во главе с Василием Ломаченко, Александром Усиком и Александром Гвоздиком.

Под руководством тренера команда дважды становилась лучшей в Европе и один раз - сильнейшей в мире. На трех Олимпиадах сборная Украины получила семь медалей, в том числе пять на Играх в Лондоне. Дмитрий Сосновский в 2011 году был признан лучшим тренером мира по версии AIBA (Международной федерации любительского бокса).