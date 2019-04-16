Высший совет правосудия получил нового главу
16 апреля, 2019, 17:27
Владимир Говоруха стал новым главой Высшего совета правосудия
Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
На заседании Высшего совета правосудия 16 апреля 2019 г. член Высшего совета правосудия Андрей Бойко предложил на должность главы Высшего совета правосудия кандидатуру члена Высшего совета правосудия Владимира Говорухи.
"Согласно протоколу счетной комиссии по выборам главы Высшего совета правосудия от 16 апреля 2019 г. по результатам тайного голосования за кандидатуру Владимира Говорухи на должность главы Высшего совета правосудия проголосовало 17 членов Высшего совета правосудия, что составляет более половины от конституционного состава Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении.
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