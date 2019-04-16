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ВВС перечислила Порошенко первый транш компенсации, деньги пойдут на благотворительность

На счет президента Украины Петра Порошенко поступило 50 тыс. фунтов компенсации от ВВС

Об этом президент сообщил в эфире 112 Украина.

"За последние 8-9 месяцев я впервые подал в суд на всемирно известную телекомпанию. Название компании - ВВС. И принял решение я подать на нее в суд потому, что она оскорбила Украину. Она сказала, что Украина и ее президент из непрозрачных средств заплатил какую-то огромную сумму денег для того, чтобы ему организовали встречу с президентом Трампом. Я связался с Белым домом, говорю: "Я собираюсь подавать в суд". - "Да может не надо привлекать к этому внимание, правды вы все равно не найдете..." Я подал в суд, я выиграл", - сказал он.

По словам Порошенко, сегодня на его счет поступил первый транш в 50 тыс. фунтов в качестве компенсации от ВВС.

"Впервые в истории существования ВВС, действующий глава государства выиграл дело, защитил честь свою и Украины. И сегодня на мой счет поступил первый транш в 50 тыс. фунтов, которые ВВС заплатили в качестве компенсации, как извинения. Каждая копейка из этих средств будет перечислена на благотворительность ", - подчеркнул он.

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