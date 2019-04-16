Военные отбили нападение диверсионно-разведывательной группы боевиков на Донбассе

16 апреля, 2019, 10:56

Украинские военные отбили нападение диверсионно-разведывательной группы незаконных вооруженных формирований на Донбассе, боевики потеряли два человека убитыми и два ранеными

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, в 20:39 личный состав наблюдательных постов заметил выдвижения диверсионно-разведывательной группы противника в составе 12 человек.

"Огнем из стрелкового оружия продвижение врага было приостановлено. Завязался бой ... Враг начал отход, потеряв двух боевиков убитыми и двух ранеными", - говорится в сообщении.

Военные, которые выполняли задачи на наблюдательных постах, захватил оружие диверсантов и карту с указанными в глубине обороны объектами, на которых были спланированы диверсии. Боевики планировали уничтожить наблюдательные посты и в дальнейшем выйти в тыл подразделений Объединенных сил.

Сообщается также, что ДРГ начала выдвижения под прикрытием огня. В частности, еще в 20:00 15 апреля боевики начали массированный обстрел позиций Объединенных сил на мариупольском направлении.