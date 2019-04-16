В Японии произошло извержение вулкана
16 апреля, 2019, 18:26
На горе Асо на юге Японии произошло извержение вулкана
Об этом сообщает NHK.
"Во вторник около 18:30 (по местному времени, - ред.) на горе Асо на юге Японии произошло извержение вулкана", - говорится в сообщении японского метеорологического управления.
Власти призывают тех, кто находится на горе, позаботиться о своей безопасности и ждать дальнейшей информации.
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