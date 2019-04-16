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В Японии произошло извержение вулкана

На горе Асо на юге Японии произошло извержение вулкана

Об этом сообщает NHK.

"Во вторник около 18:30 (по местному времени, - ред.) на горе Асо на юге Японии произошло извержение вулкана", - говорится в сообщении японского метеорологического управления.

Власти призывают тех, кто находится на горе, позаботиться о своей безопасности и ждать дальнейшей информации.

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