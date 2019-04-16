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В Украине заработал единый счет на таможне, - Минфин


фото: dfs.gov.ua
С 16 апреля все таможенные оформления товаров предприятий будут осуществляться исключительно через единый счет. Ранее в каждой таможне был собственный бюджетный счет

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Раньше в каждой таможне был собственный счет для зачисления таможенных платежей, поэтому предприниматель, осуществлял таможенное оформление в различных таможнях, вынужден был перечислять таможенные платежи на несколько отдельных счетов", - объясняют в Минфине.

Введение единого таможенного счета значительно упростит таможенные процедуры для бизнеса, осуществляет экспортные и импортные операции, отмечают в ведомстве:

"Кроме того, создали новый модуль автоматизированной системы таможенного оформления" Инспектор "по администрированию таможенных платежей на центральном уровне. Этот модуль построен на новых современных ИТ технологиях, что обеспечивает перевод процедуры администрирования таможенных платежей на принципиально новый, инновационный уровень ", - добавили в министерстве.

  • Напомним, решение о переходе на единый счет приняли в Минфине 22 января. С тех пор начался переходный период, когда параллельно действовали старые счета таможен.
 
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