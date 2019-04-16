В Украине упростили регистрацию строительных объектов
16 апреля, 2019, 16:38
Кабинет министров упростил регистрацию о готовности строительного объекта к эксплуатации
Процесс будет занимать один день вместо десяти и будет проходить онлайн, сообщает заместитель министра регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе в Facebook .
Чтобы изменения вступили в силу, Минрегион собирается разработать электронный кабинет, в котором можно будет оформлять соответствующие документы.
"Это важное изменение для улучшения бизнес-климата в Украине и повышения позиции в рейтинге Doing Business по показателю "Получение разрешений на строительство", - отметил Парцхаладзе.
В правительстве ожидают, что решение минимизирует коррупционные влияния чиновников на выдачу разрешений.
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